Qui Mosca, misure contro l'abbandono degli investitori

La Russia sta lavorando ad un decreto per impedire agli investitori stranieri di lasciare il Paese. L'avvertimento è venuto dal primo ministro Mikhail Mishustin, che è stato scelto per presiedere un organismo istituito per gestire la risposta alle sanzioni internazionali.



"Alla fine questa pressione delle sanzioni diminuirà, e coloro (gli investitori stranieri) che non avranno fermato i loro progetti nel Paese saranno i vincitori", ha sottolineato Mishustin, aggiungendo poi un avvertimento: "Come insegna l'esperienza, è facile abbandonare un mercato, ma è molto più difficile tornare dove i concorrenti hanno acquisito una solida presenza".



Da parte sua, il ministro degli Esteri Serghei Lavrov ha affermato che "le azioni della Ue non resteranno senza risposta". "La Russia - ha aggiunto - continuerà a perseguire i suoi interessi nazionali vitali a prescindere dalle sanzioni e dalle loro minacce. È ora che i Paesi occidentali capiscano che il loro dominio indiviso nell'economia globale è cosa del passato".



Nel frattempo le autorità di Mosca introducono nuove severe misure contro il dissenso nei confronti del conflitto. Il presidente della Commissione della Duma per la Sicurezza e la lotta alla corruzione, Vasily Piskarev, ha detto che chi verrà giudicato colpevole di diffondere "notizie false" relative alla guerra potrà essere condannato fino a 15 anni di reclusione. Ma le voci contrarie all'intervento armato continuano a farsi sentire.



Yulia Navalnaya, moglie dell'oppositore Alexei Navalny, che sta scontando una condanna a due anni e mezzo di reclusione, ha pubblicato un post su Instagram in cui afferma che "Putin non è la Russia". "Non vogliamo bombardare nessuno. Sparare a nessuno.

Conquistare nessuno - aggiunge -. Vogliamo la pace. Siamo in decine di milioni. Non diventeremo complici di un crimine di guerra. E non ce ne staremo zitti. No alla guerra!".