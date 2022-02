Etiopia-Italia: Sereni ad Addis Abeba incontra ong

(ANSA) - IL CAIRO, 28 FEB - La Vice Ministra degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Marina Sereni ha incontrato oggi i rappresentanti locali di organizzazioni della societa' civile presenti in Etiopia "per fare il punto sulle diverse attivita' in corso e sulle prossime linee di azione della cooperazione italiana nel Paese". Lo riferisce la pagina Facebook dell'Ambasciata d'Italia ad Addis Abeba dando conto di attività che la Vice Ministra sta conducendo nella sua visita di tre giorni in Etiopia iniziata oggi.

Sereni "ha sottolineato il persistere e l'alto valore aggiunto delle iniziative di Cooperazione condotte anche per il tramite delle Organizzazioni della Societa' Civile che hanno un tradizionale legame con il territorio", scrive il post.

E' stata "ribadita l'intenzione di lavorare in stretto coordinamento, in un'ottica sistemica, individuando lezioni apprese e best practices aggiornando gli ambiti di intervento coerentemente con gli obiettivi prioritari della Cooperazione allo Sviluppo e le necessita' del Paese", conclude la nota.

(ANSA).