Di Maio giunto ad Algeri,obiettivo sicurezza energetica Ue

(ANSA) - ROMA, 28 FEB - "Appena arrivato ad Algeri per incontrare il mio omologo e le più alte cariche algerine.

Discuteremo del rafforzamento della cooperazione bilaterale, in particolare per far fonte alle esigenze di sicurezza energetica europea, alla luce del conflitto in Ucraina". Lo scrive su twitter il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. (ANSA).