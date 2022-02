Ucraina, Trump: "Putin è intelligente, i nostri leader stupidi"

(ANSA) - NEW YORK, 26 FEB - Vladimir Putin ha deciso la sua "spietata invasione" dopo aver visto il ritiro dall'Afghanistan: "Putin è smart", intelligente, e i "nostri leader sono stupidi".

Lo afferma Donald Trump, intervenendo alla conferenza dei conservatori Usa e definendo l'attacco della Russia all'Ucraina un assalto all'umanità.

"Per me sarebbe stato facile mettere fine a quello che sta accadendo, a questa farsa", aggiunge Trump parlando della sua "affinità" con Putin. "La Russia sta decimando l'Ucraina. Una grande guerra in Europa potrebbe iniziare. L'attacco della Russia è un'atrocità, è spaventoso. Preghiamo per gli ucraini", afferma l'ex presidente americano.

Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky è un "uomo coraggioso", dice poi Trump soffermandosi sulla telefonata con Zelensky al centro del suo primo impeachment. (ANSA).