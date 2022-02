Ucraina: la guerra continua, stamani i negoziati Kiev-Mosca

Atteso stamani l'avvio nella bielorussa Gomel dei colloqui tra Ucraina e Russia. Ma secondo media ucraini Minsk potrebbe presto affiancare le truppe russe. "Le prossime ore saranno cruciali", ha detto Zelensky a Johnson. Nella notte nuove esplosioni a Kiev e Kharkiv. Putin ordina "l'allerta del sistema difensivo nucleare". Un'escalation "inaccettabile", per gli Usa; "un'idea inconcepibile", dice l'Onu. Oggi nuova riunione del Consiglio di sicurezza, in cui "proporremo una tregua umanitaria per evacuare donne e bambini": lo annuncia Di Maio. Biden sentirà oggi gli alleati, informa la Casa Bianca. Almeno 352 i civili uccisi dall'inizio dell'invasione russa, secondo Kiev. Fuggito dai domiciliari Medvedchuk, l'oligarca ucraino vicino a Putin.

Kiev "è una di noi e la vogliamo nell'Ue", ha detto ieri la presidente della Commissione europea Von der Leyen. "Temiamo che Mosca non si fermi all'Ucraina e che l'influenza russa possa espandersi su Moldavia e Georgia, con un impatto sui Balcani occidentali", afferma l'alto rappresentante Ue per la Politica estera Borrell. Spazio aereo chiuso ai voli russi da diversi paesi europei, con l'Ue che valuta anche lo stop alle navi. Atteso per oggi l'ok formale di Bruxelles all'esclusione di alcune banche russe dal sistema Swift. E sempre oggi riunione straordinaria del Consiglio dei ministri Ue dell'Energia.

Oggi in Cdm le misure per la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari all'Ucraina attaccata dalla Russia. Prevista anche l'approvazione di una norma che in caso di crisi nelle forniture di gas consenta di usare le centrali a carbone. L'Italia è per ora lontana da una situazione di allarme in tal senso, rassicurano comunque dal Mite. Draghi esprime "pieno appoggio" al pacchetto di misure Ue contro Mosca e commenta: "L'aggressione dell'Ucraina è una minaccia per tutta l'Europa", che "deve reagire con la massima fermezza". Oggi anche l'Italia chiederà ai cittadini di lasciare la Russia, anticipa Il Foglio.