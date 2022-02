Russia ammette, nostri soldati morti e feriti in Ucraina

(ANSA) - MOSCA, 27 FEB - L'esercito russo ha per la prima volta ammesso che suoi soldati sono stati "uccisi o feriti" in Ucraina nel quarto giorno dell'invasione, senza però fornire numeri.

"I militari russi mostrano coraggio ed eroismo in combattimento nel corso dell'operazione militare speciale. Sfortunatamente, ci sono morti e feriti tra i nostri commilitoni", ha detto in tv il portavoce dell'Esercito russo Igor Konashenkov. (ANSA).