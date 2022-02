Kiev, Ue: 'Si rischiano sette milioni di sfollati dall'Ucraina'

"Gli sfollati dall'Ucraina verso i Paesi Ue potrebbero arrivare fino a sette milioni". Lo ha detto il commissario agli aiuti umanitari e alla risposta alle crisi, Janez Lenarcic in conferenza stampa.



"Stop alle transazioni con la banca centrale russa e congelamento dei suoi asset all'estero. Esclusione di importanti banche russe da Swift". Lo conferma la presidente della Commissione Ue Ursula Von der Leyen in una dichiarazione in cui sottolinea che "saranno colpiti gli asset degli oligarchi russi". "Per la prima volta in assoluto l'Unione europea finanzierà l'acquisto e la consegna di armi ed equipaggi per un Paese sotto attacco. E' un momento spartiacque". Lo chiarisce von der Leyen in merito allo strumento European Peace Facility con cui l'Unione finanzierà l'acquisto anche di materiale letale. "Con una mossa senza precedenti vieteremo la presenza in Ue della macchina mediatica del Cremlino. Russia Today e Sputnik, che sono controllate dal governo, e le testate a loro legate non potranno più diffondere le loro bugie per giustificare la guerra di Putin e creare divisioni nell'Unione. Stiamo sviluppando gli strumenti per vietare questa disinformazione tossica e dannosa in Europa". Introdurremo misure restrittive" contro "i più importanti settori" dell'economia della Bielorussia. "Stop all'export di prodotti come carburanti minerali, tabacco, legname, cemento, ferro e acciaio. E sarà esteso il divieto di scambi commerciali" per quei settori sui quali "è stata sanzionata la Russia". "Saranno sanzionati tutti i bielorussi che stanno sostenendo questa guerra", aggiunge Von der Leyen definendo Minsk "l'altro aggressore". "Il nostro spazio aereo sarà chiuso a tutti gli aerei russi, compresi i jet privati degli oligarchi". "Continuiamo a coordinarci in maniera stretta con i nostri partner nel mondo. E restiamo in stretti contatti con i nostri amici ucraini. La leadership del presidente Zelensky e il suo coraggio e la resilienza del popolo ucraino sono impressionanti e eccezionali. Sono una inspirazione".

L'Ucraina chiede ai partner che la sostengono di imporre un embargo immediato al petrolio e al gas russo, sporco del nostro sangue, ha detto il ministro degli Esteri Dmytro Kuleba. L'Ucraina chiede ai partner che la sostengono di escludere del tutto la Russia da Swift. "Alcuni Paesi stanno cercando di escludere certe banche dal bando da Swift, così da imporre sanzioni con una mano e continuare a fare affari con la Russia con l'altra. Non fatelo. La storia vi giudicherà", ha aggiunto poi il ministro.