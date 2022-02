IL PUNTO / Qui Bruxelles, Ue avvia fornitura armi

Con il via libera dato oggi dal Consiglio dei ministri della difesa Ue è entrata nella fase operativa la fornitura di armi all'Ucraina, un'iniziative inedita per l'Unione nata dalla volontà di dare una risposta forte e unanime all'aggressione militare della Russia. Un'aggressione che, ha avvisato l'Alto rappresentante Ue, Josep Borrel, potrebbe estendersi anche ad altri Paesi, in primis la Moldavia e la Georgia. Nel quadro della solidarietà e del sostegno Ue a Kiev rientra anche l'ok dato al partito del premier ucraino Volodymyr Zalensy per l'affiliazione temporanea all'Alde, la federazione dei liberali europei che siede al Parlamento europeo nel gruppo di Renew Europe, la formazione politica di cui fa parte il presidente francese Emmanuel Macron Intanto lo stesso Borrell ha rilanciato l'allarme sull'aumento dei prezzi dell'energia, fenomeno strettamente legato alla guerra tra Russia e Ucraina e alle sanzioni che l'Ue ha deciso di applicare a Mosca. I ministri dell'energia si sono riuniti a Bruxelles per mettere a punto piani d'emergenza in caso di riduzione delle forniture di gas russo. Ma anche, in un'ottica di più ampio respiro, per accelerare tutte le iniziative destinate a ridurre la dipendenza dai flussi che attraverso i gasdotti portano il gas russo in Europa. Entro la giornata potrebbe inoltre essere adottata la lista delle banche russe che saranno estromesse dal sistema di pagamenti internazionale Swift e nuove misure destinate a colpire la Bielorussia.