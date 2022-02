Ucraina: pacifisti in piazza in Gb contro la 'guerra di Putin'

Raduni di piazza oggi nel Regno Unito per protestare contro l'invasione dell'Ucraina. Alcune centinaia di persone hanno dato vita a una manifestazione sotto le finestre dell'ambasciata russa a Londra e nel centro di Manchester, innalzando vessilli ucraini e cartelli con slogan come "Russia ferma la guerra" o "Vladimir Putin, basta guerra!". Rispetto ai giorni scorsi, accanto alla comunità ucraina britannica, si sono mossi pure militanti politici del Regno e lo storico movimento della sinistra pacifista 'Stop The War Coalition': movimento peraltro preso di mira questa settimana dal premier Tory, Boris Johnson, ma criticato anche dal leader moderato del Labour, Keir Starmer, per aver diffuso prima dell'attacco di Mosca un appello alla pace in cui si attribuiva parte delle responsabilità della crisi ucraina anche alla Nato e al suo allargamento a est. Intanto diversi edifici simbolo di Londra - da Downing Street alla grande ruota panoramica di London Eye - sono stati illuminati di nuovo nelle scorse ore con i colori giallo e azzurro della bandiera ucraina. Mentre Johnson, in un tweet, ha elogiato i 25 Paesi alleati che si sono uniti al Regno in un impegno sottoscritto ieri collettivamente dai ministri della Difesa per incrementare il sostegno a Kiev e al presidente Volodymir Zelensky in termini di "armi anticarro, munizioni e aiuti umanitari".