IL PUNTO/ Qui Bruxelles, in vigore nuove sanzioni

Con la loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea sono entrate in vigore le sanzioni contenute nel secondo pacchetto varato ieri dai ministri degli Esteri Ue, misure che colpiscono direttamente anche il presidente Vladimir Putin e il ministro degli esteri Sergej Lavrov.

In attesa della rappresaglia preannunciata da Mosca, a Bruxelles continua il lavoro di messa a punto di un nuovo pacchetto di sanzioni e di valutazione per l'inserimento in questa terza ondata di misure della sospensione della Russia dal sistema di pagamenti internazionale Swift.

Intanto, l'Alto rappresentante Ue Josep Borrell ha duramente criticato il veto posto da Mosca all'Onu sull'approvazione di una risoluzione sull'Ucraina accusando Mosca di ignorare le sue responsabilità in quanto membro permanente del Consiglio di sicurezza. E il presidente del Consiglio Europeo Charles Michel, dopo un colloquio con il presidente ucraino Volodymyr Zalensky, ha ribadito il sostegno dell'Ue all'Ucraina e alla sua popolazione.

"La violenza gratuita della Russia è inaccettabile e deve fermarsi", ha scritto Michel in un tweet. "L'indiscriminato bombardamento dei civili è una violazione del diritto umanitario internazionale". Domani toccherà ai ministri dell'Interno dei 27, convocati d'urgenza dalla presidenza di turno francese dell'Ue, mettere a punto un piano per fare fronte al flusso dei profughi ucraini in fuga che si sta riversando verso i Paesi vicini.