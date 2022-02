IL PUNTO / Qui Berlino, trilaterale Germania, Polonia, Lituania

La corvetta tedesca "Erfurt" salpa dal porto di Wilhelmshaven, per rafforzare il fianco nord della Nato. Una nave da guerra lunga 90 metri, con 60 soldati e soldatesse a bordo, che ha il compito di unirsi alla "Standing Nato Maritime Group 1". E a Berlino Olaf Scholz riceve in cancelleria il premier polacco Mateusz Morawiecki e il presidente lituano Gitanas Nauseda, per una trilaterale sugli sviluppi della "guerra di Putin", come l'ha definita due giorni fa in un discorso alla Nazione. Ieri sera, migliaia di persone hanno manifestato davanti alla Porta di Brandeburgo per la pace, e hanno ascoltato attoniti il disperato appello fra le lacrime della presidente dell'associazione tedesco-ucraina. Domani oltre 20mila persone sono attese a una grande manifestazione davanti al monumento simbolo della capitale tedesca, un tempo divisa dal Muro. Intanto non si fermano le polemiche sull'inadeguatezza dell'esercito tedesco, di fronte alla minaccia russa. Se ieri la ministra della Difesa, Christiane Lambrecht, ha annunciato che la Germania è pronta a rafforzare il suo impegno nella Nato, per coprire il fianco est dell'alleanza, sillabando - "certo che la Germania è un partener affidabile" - al Morgenmagazin della Zdf, il presidente dell'associazione della Bundeswehr, Andrè Wuestner, ha denunciato stamani "massicci problemi" dell'esercito e ha rivendicato un "programma immediato" per migliorare le attrezzature dei militari e un ulteriore aumento delle risorse destinate alla Difesa. Aspettare non è una opzione, ha scandito, "abbiamo problemi massicci nell'ambito delle munizioni, dei veicoli, delle navi, dei velivoli, e dei pezzi di ricambio. La politica deve finalmente svegliarsi". Una questione sensibile, nella Germania che da tre giorni ha di nuovo paura della possibilità di una guerra in casa: il 58% ha questo timore secondo un sondaggio Forsa uscito ieri. Il ministro delle Finanze, il liberale Christian Lindner, ha espresso la necessità di aumentare le risorse alla difesa e rafforzare l'esercito, ma c'è chi fra i socialdemocratici contesta questa linea. Per il capogruppo parlamentare Rolf Muetzenich, "va messo a disposizione tutto il necessario alla Bundeswehr, ma armarsi sempre di più non può essere la risposta. Sarebbe più intelligente unire finalmente in Europa le nostre forze militari".