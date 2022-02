IL PUNTO / Qui Londra, pronti a sacrifici per l'Ucraina

"Siamo pronti a compiere sacrifici economici per sostenervi''. Parole dette dalla ministra degli Esteri britannica, Liz Truss, ai cittadini dell'Ucraina mentre ha annunciato alla Camera dei Comuni le sanzioni e le contromisure economiche senza precedenti per cercare di fermare l'invasione russa. I toni di solidarietà con chi resiste sono sempre più alti e si promette l'impegno di Londra "per quanto tempo ci vorrà". Arriva così la nuova legislazione rivolta al settore bancario russo, che impedirà agli istituti, compreso il colosso statale Sberbank, di negoziare in sterline e bloccherà l'accesso ai mercati finanziari, penalizzando fortemente le aziende del Paese guidato dal presidente Vladimir Putin. E arriva anche il congelamento degli assets per le banche di Mosca. Misure, che comprendono quelle contro la banca centrale russa e gli oligarchi, così forti da avere ripercussioni sugli interessi economici del Regno Unito, come ha sottolineato Truss. Lo stesso premier Boris Johnson ha telefonato nel pomeriggio al presidente ucraino Vladimir Zelensky, la seconda volta in poche ore, per ribadire il suo sostegno completo a Kiev con l'invio di nuovi aiuti militari e la condanna degli attacchi aerei di Mosca su obiettivi civili, definendoli "barbari". Londra opera ormai su tutti i 'fronti' in quella che oggi è stata la sfilata dei ministri in Parlamento nell'escalation di misure prese per la guerra in Ucraina. E' stata ordinata la chiusura dei porti alle navi russe, come ha annunciato il ministro dei Trasporti, Grant Shapps, e sono state alleggerite le regole sulla concessione dei visti per un ricongiungimento familiare allargato a chiunque provenga dall'Ucraina. La ministra dell'Interno Priti Patel sostiene che solo quest'ultima misura consentirà a "100.000 persone in più di trovare rifugio" oltre Manica con un visto di validità annuale. La situazione è talmente straordinaria e anche a momenti caotica che Downing Street ha di fatto smentito il portavoce ufficiale del primo ministro Boris Johnson dicendo che si era espresso male sulle sanzioni occidentali che "mirano a far cadere il regime di Putin", in quella che emerge come una gaffe clamorosa scaturita da un possibile lapsus. In favore dell'Ucraina si è mobilitato anche l'editore britannico di origine russa Evgeny Lebedev - figlio dell'oligarca russo Aleksandr, ex ufficiale del Kgb ed editore del giornale Novaia Gazeta, la testata anti-Putin per cui scriveva Anna Politkovskaia - nonchè membro della Camera dei Lord e legato a doppio filo coi Conservatori e a Johnson, che sulla prima pagina del suo giornale Evening Standard lancia un appello al leader russo per fermare la guerra.