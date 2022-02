IL PUNTO / Qui Berlino, Occidente più capace di attese Putin

"Vladimir Putin farebbe bene a evitare escalation del genere nelle sue affermazioni". La ministra degli esteri tedesca Annalena Baerbock ribatte alle minacce sulla difesa nucleare russa e, a margine di una bilaterale con il collega sloveno a Berlino, conferma la piena solidarietà e il sostegno tedesco a Kiev: "L'Ucraina non è sola. Tutta la comunità occidentale è al suo fianco e sta dimostrando di essere in grado di agire, più di quanto ci aspettassimo, e più di quanto pensasse il presidente russo". Alla consueta conferenza stampa di governo, che ha seguito i lavori di una seduta di gabinetto speciale sulla sicurezza, il portavoce di Olaf Scholz, Steffen Hebestreit, ha chiarito che Berlino intende investire il 2% del Pil sulla difesa a partire dal 2022, confermando la linea annunciata nello storico discorso del Bundeskanzler, che ieri al Bundestag ha segnato una svolta nella politica estera e della sicurezza della Germania. I tedeschi seguono col fiato sospeso le notizie in arrivo da Kiev e il Paese si prepara ad un'ampia manifestazione di solidarietà: "Accoglieremo tutti i rifugiati ucraini", ha detto fra l'altro Baerbock, mentre il ministero dell'Interno ha fatto sapere che ne sono arrivati finora soltanto 1500. Anche sul fronte energetico il governo è al lavoro: "nessun tabù ideologico", ha spiegato il vicecancelliere verde Robert Habeck, che ha le deleghe all'Economia e al Clima. Si stanno verificando tutte le opzioni, compresa quella di un prolungato impiego degli impianti di carbone. "L'importante è ridurre la fame di gas", ha sostenuto, riferendosi alla necessità di svincolare la Germania dall'export russo. È "improbabile" invece, ha concluso in un intervento sul primo canale. che le ultime tre centrali nucleari che dovrebbero spegnersi quest'anno possano restare in funzione oltre il previsto.