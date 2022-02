Ucraina, russi sequestrano lo staff della centrale di Chernobyl

(ANSA) - WASHINGTON, 25 FEB - La Casa Bianca ha espresso sdegno alle "notizie credibili" da fonti ucraine che lo staff della centrale nucleare ucraina di Chernobyl è stato preso in ostaggio da truppe russe, come ha scritto Alyona Shevtsova, consigliera del comando delle forze terrestri ucraine.

"Condanniamo e chiediamo il loro immediato rilascio", ha detto la portavoce americana Jen Psaki, aggiungendo che il loro sequestro potrebbe ostacolare gli sforzi per gestire l'impianto.

(ANSA).