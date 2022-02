Ucraina: Onu, 4 milioni di persone potrebbero fuggire

(ANSA) - ROMA, 25 FEB - L'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati ha previsto che quattro milioni di persone potrebbero fuggire dall'Ucraina verso altri paesi "se la situazione dovesse peggiorare ulteriormente". Lo scrive il Guardian.

L'Unicef ;, da parte sua, ;ha affermato che sta rafforzando la sua capacità di aiutare i rifugiati ucraini in Moldova, Romania e Polonia come "prima chiamata" e "ovviamente anche in Ungheria e Slovenia".

L'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani ha denunciato gli arresti di circa 1.800 manifestanti contro la guerra in Russia e ha chiesto il rilascio di coloro che sono stati illegalmente detenuti per aver espresso opinioni. (ANSA).