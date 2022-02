Valery Gergiev sostituito a guida dei Wiener negli Usa

Valery Gergiev non dirigerà i Wiener Philharmoniker nella tournée negli Usa che vede l'orchestra austriaca in programma alla Carnagie Hall di New York per tre date. La decisione arriva dopo le minacce di proteste per la presenza del direttore, amico personale e sostenitore di Vladimir Putin, dopo l'attacco russo all'Ucraina, e dopo che la Scala ha chiesto a Gergiev una presa di posizione. A sostituirlo - hanno annunciato in un comunicato congiunto Carnagie Hall e Wiener - sarà Yannick Nézet-Séguin, direttore musicale del Metropolitan. Con i Wiener non si esibirà nemmeno Denis Matsuev, pianista sostenitore di Putin. (ANSA).