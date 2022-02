Ucraina, Putin ha annunciato l'operazione militare

(ANSA) - KIEV, 24 FEB - Putin ha annunciato l'operazione militare in Ucraina, affermando di dover proteggere il Donbass.

Il presidente della Russia ha esortato le forze di Kiev a consegnare le armi e "andare a casa", assicurando che i piani di Mosca non includono l'occupazione dell'Ucraina ma smilitalizzare il Paese con una operazione speciale.

Un'ulteriore espansione della Nato e il suo uso del territorio ucraino sono inaccettabili, ha aggiunto Putin. E ha avvertito: chi interferirà in Ucraina pagherà le conseguenze.

Esplosioni udite intanto a Kiev e Kharkiv. (ANSA).