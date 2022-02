IL PUNTO DA PECHINO - Media prudenti e stupore sui social

La copertura data dai media cinesi alla crisi tra Russia e Ucraina è stata ampia, in una scala gerarchica delle notizie accuratamente controllata e con l'uso accorto delle parole. La diretta in streaming sia della riunione d'urgenza del Consiglio di Sicurezza dell'Onu sia del messaggio del leader russo Vladimir Putin alla nazione sul via libera alla missione militare ha dato il via ai commenti sui social media in mandarino, tra lo stupore e l'incredulo.

Su Weibo, il Twitter cinese, il tema è diventato un trend topic con le principali osservazioni incentrate sulla straordinaria tempistica dell'azione russa, maturata subito dopo la chiusura dei Giochi olimpici invernali di Pechino 2022, la cui cerimonia si è tenuta appena domenica. Un utente, ad esempio, si è posto il legittimo dubbio se Putin non avesse già le idee chiare su cosa fare contro l'Ucraina durante la sua visita a Pechino d'inizio mese. Ufficialmente era nella capitale cinese per l'apertura dei Giochi e per incontrare il "suo amico" omologo Xi Jinping e per portare a casa la più forte dichiarazione congiunta avendo nel mirino l'Occidente mai siglata dai due Paesi dalla fine della Seconda guerra mondiale.

Un altro netizen, invece, ha sollecitato risposte sulle conseguenze della crisi per la Cina vista la partnership con la Russia.

La gerarchia delle notizie sui media ufficiali è stata piuttosto singolare: il Quotidiano del Popolo, la voce del Partito comunista cinese, ha postato nella home page tutte le misure di sostegno fiscale per le imprese, dedicando un tweet alla vicenda Russia-Ucraina solo quando la portavoce del ministro degli Esteri, Hua Chunying, ha detto che Pechino sta seguendo "da vicino" l'evoluzione degli eventi. I media commerciali, invece, hanno inondato per ore con aggiornamenti in tempo reale sulla situazione, menzionando anche la parola "invasione", ma solo quando citata dalla parte ucraina.

All'ennesima domanda sulla "invasione" dell'Ucraina da parte della Russia posta dai media occidentali, Hua Chunying, ha respinto "l'uso preconcetto delle parole", ritenendo, nel corso del briefing quotidiano, la vicenda un "tipico stile di fare le domande dei media occidentali".