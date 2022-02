IL PUNTO DA MOSCA - Paura e bancomat senza valuta estera

Una "operazione militare speciale".

Non ha parlato di guerra il presidente russo Vladimir Putin quando ha annunciato l'avvio dell'attacco all'Ucraina. Ma la tensione sale anche a Mosca, con i timori di uno scontro con l'Occidente, tenuto conto delle altre parole pronunciate dal capo del Cremlino: "Chiunque tenti di crearci ostacoli e interferire, sappia che la Russia risponderà con delle conseguenze mai viste prima. Siamo preparati a tutto".

Il primo segnale della preoccupazione crescente è stato il tonfo della Borsa di Mosca, precipitata del 30% per poi recuperare solo parzialmente dopo una sospensione delle contrattazioni. Il rublo crolla nei confronti di euro e dollaro, sfondando la soglia psicologica di 100 contro un euro e recuperando poi intorno ai 94 in seguito a un intervento della Banca centrale. In alcuni bancomat della Banca Tinkoff, secondo quanto hanno segnalato i clienti, non si possono più ritirare somme in valuta estera.

Ripercussioni anche sui trasporti, con la sospensione di 150 voli interni. L'Agenzia federale per i trasporti aerei ha deciso di chiudere al traffico 12 aeroporti nel sud della Russia, per lo più nelle regioni confinanti con l'Ucraina. Tra le città interessate vi sono Krasnodar, Kursk, Belgorod e Rostov, capoluogo dell'omonima regione a est dell'Ucraina dove nei giorni scorsi sono stati evacuati decine di migliaia di civili provenienti dai territori delle autoproclamate Repubbliche separatiste filo-russe di Donetsk e Lugansk. Intanto a Mosca si fa sentire Alexei Navalny, il più noto oppositore di Vladimir Putin: "Sono contro questa guerra", ha detto dall'aula di un tribunale dove viene processato per nuove accuse che potrebbero costargli una condanna fino a dieci anni di reclusione oltre a quella a due anni e mezzo che sta scontando dal gennaio del 2021.