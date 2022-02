IL PUNTO DA BRUXELLES - Ue e Nato in massima allerta

Il primo a reagire poco prima delle cinque è stato il segretario generale Jens Stoltenberg. Ma questa mattina anche le istituzioni Ue sono entrate in uno stato di massima allerta ben prima dell'alba, appena si è avuta la certezza che la Russa aveva lanciato il suo attacco contro l'Ucraina.

Stoltenberg ha condannato senza mezzi termini l'operazione lanciata da Mosca, ha ribadito il sostegno dell'Alleanza all'Ucraina e alla sua popolazione e ha annunciato una riunione urgente degli ambasciatori dei Paesi membri per le 12.30 al fine di fare il punto della situazione.

Quando ancora era buio sono poi intervenuti all'unisono i presidenti delle tre principali istituzioni europee. Ursula von der Leyen per la Commissione, Charles Michel per il Consiglio e Roberta Metsola per l'Europarlamento hanno diffuso una nota congiunta in cui è stato sottolineato che l'Ue riterrà il Cremlino responsabile di tutto quanto sta accedendo in Ucraina e delle sofferenze che vengono causate a una popolazione civile che non ha colpe Von der Leyen ha quindi convocato una riunione straordinaria dell'esecutivo europeo in vista del summit cui parteciperanno i leader dei 27 questa sera a Bruxelles. E alle 8.30 si è presentata davanti alle telecamere insieme all'Alto rappresentante Josep Borrell per sottolineare ancora una volta la responsabilità di Putin per aver riportato la guerra in Europa e annunciare che l'Ue si appresa ad adottare il più duro pacchetto di sanzioni contro Mosca mai adottato.