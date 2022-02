Centrafrica, rilasciati i quattro membri missione Minusca

La Repubblica Centrafricana ha liberato i quattro membri della Legione straniera francese - tra i quali anche un italiano, oltre a un francese, un romeno e un bulgaro - impiegati nella missione di pace dell'Onu Minusca e arrestati per presunto coinvolgimento in un attentato mirato ad "assassinare" il presidente, Faustin-Archange Touadéra, come pubblicato sui social in quella che Francia e Onu hanno descritto come una manipolazione dei media. L'arresto è stato condannato dall'Onu e il rilascio dei quattro è stato annunciato via Twitter da Mankeur Ndiaye, a capo della missione Minusca.

L'ambasciata francese a Bangui ha confermato via Twitter, ma non ha dato ulteriori dettagli. I quattro sono stati arrestati lunedì all'aeroporto, dove erano andati per scortare il capo di Minusca, generale Stephane Marchenoir, diretto a prendere un aereo per l'Europa, come hanno detto l'ambasciata francese e l'Onu.

La notizia sul loro presunto coinvolgimento nell'attentato contro il presidente coincide con una disputa tra Parigi e Bangui per il ricorso ai mercenari russi in Repubblica Centrafricana.

Francia e Stati Uniti, infatti, nel Consiglio di sicurezza dell'Onu di martedì hanno accusato il gruppo Wagner, privato ma molto legato al Cremlino, di aver ucciso decine di civili lo scorso mese.