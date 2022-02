Ucraina: Russia, parole Guterres non in linea con mandato

(ANSA) - NEW YORK, 23 FEB - L'ambasciatore russo all'Onu, Vassily Nebenzia, alla riunione dell'Assemblea Generale Onu sull'Ucraina ha attaccato il segretario generale Antonio Guterres per la sua condanna delle azioni unilaterali di Vladimir Putin. "Il nostro rammarico è che il segretario generale abbia rilasciato dichiarazioni non in linea con il suo mandato - ha affermato - Quali sono i buoni uffici di cui parla Guterres che possono essere forniti" sulla crisi in Ucraina? (ANSA).