Kiev, il destino dell'Europa si decide sul campo ucraino

(ANSA) - ROMA, 23 FEB - Il presidente ucraino Zelensky ha annunciato che l'Ucraina conferma le sue ambizioni di aderire all'Ue e alla Nato, nonostante l'ultimatum lanciato ieri da Vladimir Putin all'Ucraina affinché rinunci a far parte dell'Alleanza atlantica.

"E' arrivato il momento di reagire, di reagire con forza". Lo ha detto il presidente ucraino Zelensky, intervenendo in tv e accogliendo con favore le misure prese dall'Occidente. "Il destino dell'Europa si decide sul campo in Ucraina", ha aggiunto. (ANSA).