Covid: Los Angeles verso stop mascherine al chiuso per vaccinati

(ANSA) - NEW YORK, 23 FEB - Via le mascherine al chiuso a Los Angeles. La misura potrebbe essere effettiva già dal prossimo venerdì. La città si allinea quindi con lo stato della California che ha rimosso l'obbligo circa una decina di giorni fa. Tuttavia la nuova direttiva vale solo per i vaccinati.

Inizialmente a Los Angeles l'obbligo della mascherina al chiuso era previsto fino alla fine di marzo ma dopo la decisione dello stato sono aumentate le pressioni nei confronti delle autorità cittadine affinché ne segua le orme. (ANSA).