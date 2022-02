Brasile: Petropolis, bilancio sale a 198 morti e 69 dispersi

(ANSA) - RIO DE JANEIRO, 23 FEB - Continua a piovere a Petropolis, nella regione montuosa di Rio de Janeiro, dopo una settimana dal violento nubifragio che ha provocato almeno 198 morti e 69 dispersi, secondo i numeri aggiornati ieri dalle autorità locali. Tra le vittime ci sono 33 bambini/adolescenti, mentre sono 169 i corpi identificati finora.

L'Istituto medico legale ha riferito inoltre che ci sono nove cadaveri di cui non è stato ancora possibile determinare il sesso a causa delle mutilazioni subite o dello stato di decomposizione in cui si trovano. La polizia civile sta quindi eseguendo test del Dna su persone che hanno parenti deceduti o scomparsi.

Stamani Petropolis si è svegliata senza pioggia dopo quella che ha colpito la città anche ieri, quando le sirene hanno suonato più volte per avvertire del rischio di valanghe di fango.

I vigili del fuoco hanno intanto ripreso le ricerche di 69 persone scomparse, mentre gruppi di residenti si sono organizzati per fare sopralluoghi nelle aree dove si sospetta possano ancora trovarsi i corpi e lungo i fiumi che attraversano la città colpita dalla peggiore catastrofe della sua storia. Le previsioni della società meteorologica Climatempo prevedono una probabilità del 90% di nuove precipitazioni anche oggi. (ANSA).