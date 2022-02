Francia: Le Pen sospende la campagna per le presidenziali

(ANSA) - PARIGI, 22 FEB - Marine Le Pen sospende la sua campagna presidenziale "fino all'ottenimento dei patrocini" necessari per potersi candidare all'Eliseo: è quanto riferisce il suo staff, a meno di due mesi dal voto. In Francia, ogni candidato nella corsa all'Eliseo deve raccogliere 500 firme da parte di rappresentanti eletti della République per potersi presentare ufficialmente alla massima carica dello Stato.

Al momento, la candidata ha ottenuto appena 366 firme e la data limite per depositare la candidatura è tra una decina di giorni, il 4 marzo.

Diversi sondaggi indicano Le Pen in seconda posizione dietro ad Emmanuel Macron in vista del voto del 10 e del 24 aprile.

Anche l'altro candidato di estrema destra, Eric Zemmour (Reconquete) si trova nella stessa situazione, con appena 291 patrocini confermati a meno di cinquanta giorni dall'elezione.

(ANSA).