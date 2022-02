Ucraina: Tass, esercito spara 60 proiettili su Donetsk

(ANSA) - ROMA, 21 FEB - L'esercito ucraino ha sparato 60 proiettili su Petrovsky, un Paese della regione di Donetsk, nell'omonima regione separatista. Lo fa sapere la Tass in una dichiarazione, citando la missione della DPR presso il Centro congiunto per il controllo e il coordinamento (JCCC).

L'esercito ucraino ha aperto il fuoco sul villaggio alle 6.30 ora locale, sparando ventisei mine da 120 mm, tre granate da un lanciagranate anticarro portatile e 31 granate da una mitragliatrice, aggiunge l'agenzia russa.

La missione della DPR ha affermato in precedenza che le forze armate ucraine avevano bombardato l'insediamento di Zaichenko sparando dodici proiettili di artiglieria da 122.

(ANSA).