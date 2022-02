Sorella di Madoff e marito trovati morti, omicidio-suicidio

(ANSA) - ROMA, 21 FEB - Sondra Weiner, 87/enne sorella dell'ex finanziere americano Bernie Madoff, morto lo scorso anno in carcere dov'era detenuto per la truffa del secolo, è stata trovata morta insieme al marito Marvin, 90 anni, uccisi da colpi d'arma da fuoco, nella loro residenza di Boynton Beach, in Florida in quello che appare come un omicidio-suicidio. Lo riferiscono diversi media americani, fra cui Cnn e New York Times, che citano l'ufficio dello sceriffo di Palm Beach, che scrivono che il ritrovamento risale a giovedì scorso.

Bernie Madoff, che quando è morto in carcere aveva 82, stava scontando una condanna a 150 anni come mente della colossale truffa fa 20 miliardi di dollari di finanza piramidale, considerata la più grande frode finanziaria della Storia.

Dei due figli di Madoff, Mark è morto suicida nel 2010, l'altro, Andrew, di cancro nel 2014. Il fratello di Bernie, Peter, ha scontato 10 anni di carcere per il suo coinvolgimento nella maxi-truffa. (ANSA).