Tempesta Eunice: migliaia ancora senza corrente nel Regno Unito

(ANSA) - ROMA, 20 FEB - Migliaia di persone in Gran Bretagna sono ancora senza elettricità mentre i meteorologi avvertono che il Paese sarà nuovamente colpito oggi da forti piogge e da raffiche di vento fino a 80 miglia all'ora.

Secondo l'Energy Networks Association, riferisce il Guardian online, circa 155.000 persone sono tuttora al buio nel sud e nell'est dell'Inghilterra e del Galles dopo il passaggio della tempesta Eunice, mentre è stata lanciata una nuova allerta meteo in tutto il Regno Unito. L'allerta 'gialla' per i forti venti sarà in vigore in Inghilterra e nel Galles da mezzogiorno di oggi fino alle 15 di domani. Nell'Irlanda del Nord, nel nord-ovest dell'Inghilterra e nel sud-ovest della Scozia, l'allerta sarà in vigore fino a mezzogiorno di domani.

"Il tempo sarà piovoso e ventoso" e continuerà per buona parte della prossima settimana, ha detto il meteorologo Simon Partridge. "Eunice non c'è più, ma sfortunatamente le cose non sono ancora migliorate", ha proseguito. "C'è un'altra area di bassa pressione vicino all'Islanda che porterà di nuovo venti molto forti. E avremo anche piogge consistenti", ha aggiunto.

(ANSA).