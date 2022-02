Esercitazioni militari Russia-Bielorussia proseguiranno

(ANSA) - MOSCA, 20 FEB - La Bielorussia continuerà le esercitazioni militari con la Russia, che sarebbero dovute terminare oggi. "In considerazione dell'aumento dell'attività militare vicino ai confini e dell'aggravarsi della situazione in Donbass, i presidenti di Bielorussia e Russia hanno deciso di continuare", ha affermato il ministero della Difesa bielorusso in un post su Telegram. (ANSA).