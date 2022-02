Von der Leyen, alleanza Cina-Russia in nome legge dei forti

(ANSA) - MONACO, 19 FEB - La presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, ha denunciato alla Conferenza sulla sicurezza a Monaco l'esistenza di un'alleanza tra Cina e Russia per imporre "la legge del più forte".

La Russia "sta cercando di riscrivere le regole dell'ordine internazionale", ha proseguito von der Leyen.

"Oggi posso dirvi che, se pure la Russia chiudesse completamente le forniture di gas, per questo inverno noi in Europa saremmo al sicuro", ha aggiunto. (ANSA).