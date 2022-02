Ucraina: leader Donetsk e Lugansk ordinano mobilitazione generale

I leader filorussi della repubblica separatista ucraina di Donetsk e di Lugansk, nel Donbass hanno chiamato alla "mobilitazione generale" con un decreto pubblicato on line. I militari governativi ucraini e i ribelli separatisti filorussi del Donbass si sono scambiati accuse di attacchi e di violazioni del cessate-il-fuoco. I primi hanno denunciato 66 scambi di fuoco notturni. Per i filorussi la situazione è "critica".

Il governatore della regione russa di Rostov, al confine con l'Ucraina, Valery Golubev, ha dichiarato lo "stato d'emergenza" per la crescente presenza di profughi fuoriusciti dalle confinanti autoproclamate repubbliche filorusse ucraine del Donbass. Oggi a Monaco conferenza per la sicurezza per la prima volta senza Mosca. Domani Macron incontrerà Putin.

Il primo treno con a bordo oltre 1.000 rifugiati del Donbass è in arrivo nella regione russa di Rostov, al confine con l'ucraina. Lo hanno reso noto le ferrovie del Caucaso del nord, come riportato da Interfax.

A Korosten, sulla linea di invasione dei russi - IL REPORTAGE DELL'INVIATA ANSA LAURENCE FIGA-TALAMANCA

Biden: 'La Russia cerca falsi pretesti per la guerra'