Ucraina: registrati diversi casi della sottovariante di Omicron

(ANSA) - ROMA, 18 FEB - In Ucraina si sono registrati diversi casi di BA.2, una nuova sottovariante di Omicron ritenuta più contagiosa. Per ora - riporta il Kyiv Independent citando fonti sanitarie - non si tratta di una diffusione di massa ma di casi isolati, spesso identificati tra persone di ritorno dall'estero.

