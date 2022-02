Ucraina, Biden sente Draghi: costi alti per Russia se invade

(ANSA) - NEW YORK, 17 FEB - Il presidente americano Joe Biden ha avuto un colloquio con il premier Mario Draghi sulla situazione in Ucraina. I due leader hanno "riaffermato l'impegno alla sovranità e all'integrità territoriale dell'Ucraina" e la prontezza a imporre "severi costi economici se la Russia invade". Lo afferma la Casa Bianca. La telefonata ha avuto tra gli argomenti gli "sforzi diplomatici e di deterrenza in corso in risposta al continuo rafforzamento della presenza militare russa ai confini con l'Ucraina". (ANSA).