Ucraina, '60 violazioni del cessate il fuoco in 24 ore'

(ANSA) - ROMA, 18 FEB - Il ministero della Difesa ucraino ha reso noto oggi di aver registrato 60 violazioni del cessate il fuoco da parte dei separatisti filorussi nella regione del Donbas nelle ultime 24 ore. Un soldato è rimasto ferito, ha aggiunto il ministero, secondo quanto riporta il Guardian.

L'esercito ucraino ha annunciato nella tarda serata di ieri di non avere in programma un'offensiva contro le postazioni dei separatisti filorussi nell'est del Paese, né un bombardamento della popolazione civile, sottolineando di voler "rispettare rigorosamente gli accordi di Minsk e le norme del diritto umanitario internazionale". "Le nostre azioni sono puramente difensive", ha detto il comandante in capo delle forze armate ucraine, il tenente generale ucraino Valery Zaluzhny.

Intanto i separatisti filorussi dell'autoproclamata repubblica ribelle di Luhansk, nell'est dell'Ucraina, hanno accusato le forze governative di averli attaccati anche questa mattina con colpi di mortaio: lo riporta l'agenzia di stampa russa Interfax. I separatisti filorussi hanno segnalato 27 violazioni del cessate il fuoco da parte dell'esercito ucraino.

Ieri gli osservatori dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce) hanno segnalato 189 violazioni del cessate il fuoco nella regione orientale di Donetsk, rispetto alle 24 del giorno precedente. Nella vicina regione di Lugansk gli osservatori dell'Osce hanno contato 402 violazioni rispetto alle 129 di mercoledì. (ANSA).