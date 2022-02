Gb: bufera Eunice in corso, raffiche fino a 150 all'ora

(ANSA) - LONDRA, 18 FEB - Allarme rosso in atto su buona parte del Regno Unito per la tempesta Eunice, che si sta abbattendo in queste ore in particolare sulle coste sud-occidentali del Paese - tra Cornovaglia e Galles - ma investe anche altre regioni, Londra inclusa: con l'indicazione del massimo livello d'allerta meteo (segnato da pericoli concreti per la vita delle persone che si avventurino all'aperto) estesa nelle ultime ore dalle autorità pure alla capitale per la prima volta da quando l'attuale sistema di preavviso fu creato dal Met Office britannico 11 anni fa.

Le raffiche di vento sono violente, con punte previste sulla costa occidentale fino a 90 miglia (circa 150 chilometri) all'ora accompagnata da scrosci e rovesci di pioggia. Mentre nel nord dell'Inghilterra e in Scozia è segnalata anche neve.

Eunice, che arriva subito dopo la bufera Dudley, è considerato l'evento atmosferico più minaccioso degli ultimi tre decenni nel Regno. La raccomandazione generalizzata per le aree più colpite - capitale compresa - è quella di restare in casa fra le 10 ora locale (le 11 in Italia) e il primo pomeriggio, quando l'intensità dei fenomeni dovrebbe iniziare a scemare.

Luoghi pubblici e attrazioni turistiche sono per oggi chiusi a Londra; mentre in Galles e a ovest sono stati sospesi pure attività scolastiche, treni e trasporti pubblici vari. (ANSA).