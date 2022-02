Afghanistan: è morto il bimbo nel pozzo

(ANSA) - KANDAHAR, 18 FEB - Il bambino intrappolato nel pozzo in Afghanistan è morto: lo hanno annunciato funzionari talebani.

Haidar "ci ha lasciati per sempre", ha twittato Anas Haqqani, consigliere anziano del ministero dell'Interno. "Questo è un altro giorno di lutto e dolore per il nostro Paese", ha aggiunto.

Il piccolo di cinque anni era caduto in un pozzo nel villaggio di Shokak, nella provincia afghana di Zabul (sud-est), martedì scorso. (ANSA).