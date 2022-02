Schiaffo a Trump, deve testimoniare davanti al procuratore di Ny

(ANSA) - NEW YORK, 17 FEB - Donald Trump e i due figli Donald Jr e Ivanka devono testimoniare nell'ambito dell'azione civile avviata dal procuratore di New York, Letitia James, sulla pratiche fiscali adottate dalla Trump Organization. A infliggere il pesante schiaffo all'ex presidente è il giudice Arthur Engoron, che ha respinto la richiesta del tycoon e della sua famiglia di bloccare gli interrogatori.

La decisione della giustizia americana è arrivata al termine di un'udienza virtuale infuocata, durante le quale i legali delle due parti si sono battuti senza esclusione di colpi. Alina Habba e Alan Futerfas, i legali di Trump, hanno attaccato duramente James, accusandola di voler ottenere informazioni per aiutare l'inchiesta penale del procuratore del Southern District of Manhattan, Alvin Bragg.

Quanto stabilito dal giudice comunque non significa che James riceverà automaticamente le risposte che cerca dalla famiglia Trump. L'ex presidente e i figli possono infatti invocare il loro diritto costituzionale a non accusare loro stessi, come ha fatto Eric Trump. Ma possono fare anche appello contro la decisione, che li obbliga a farsi sentire entro 21 giorni, ovvero entro il 10 marzo. (ANSA).