Covid: bufera su Musk, paragona Trudeau a Hitler

(ANSA) - NEW YORK, 17 FEB - Bufera su Elon Musk. Il miliardario visionario paragona ironicamente il premier canadese Justin Trudeau a Hitler per il suo atteggiamento contro i manifestanti in protesta contro le restrizioni da Covid.

Rispondendo a un tweet sul blocco deciso da Trudeau ai fondi per i manifestanti, Musk ha postato una foto di Hitler con scritto "Basta paragonarmi a Trudeau. Io ho un budget". L'Anti Defamation League critica il patron di Tesla per il tweet "inappropriato e offensivo". Il tweet di Musk è stato cancellato. (ANSA).