Von der Leyen, 'se Mosca taglia forniture gas siamo pronti'

(ANSA) - STRASBURGO, 16 FEB - "Abbiamo esaminato tutte le possibili perturbazioni se la Russia sceglie di usare l'energia come leva di pressione e posso dire che per questo inverno siamo al sicuro". Lo ha detto la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen alla plenaria di Strasburgo. "Con gli stati membri abbiamo messo a punto misure di emergenze che possiamo mettere in campo se si arriva a una crisi totale: oltre 200 navi di Gnl sono in arrivo in Europa", ha detto. "Ma dobbiamo anche investire per liberarci dalla dipendenza dalla Russia per il gas". (ANSA).