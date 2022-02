Sudafrica, processo a Zuma riprende come previsto 11 aprile

(ANSA) - JOHANNESBURG, 16 FEB - Jacob Zuma non potrà impugnare la sentenza emessa dal giudice dell'Alta Corte Piet Koen, che l'anno scorso aveva respinto la richiesta dell'ex presidente sudafricano di ritirare dal caso il pubblico ministero Billy Downer, accusato di pregiudizio, nell'ambito del processo per corruzione in corso a Johannesburg. Il processo, quindi, riprenderà come previsto l'11 aprile prossimo.

Pesano su Zuma 16 capi di imputazione per frode, corruzione ed estorsione in relazione all'acquisto di aerei da caccia, motovedette e attrezzature da cinque aziende europee produttrici di armi.

L'ex leader è accusato di aver preso tangenti dal gigante della difesa francese Thales, che è stato anche accusato di corruzione e riciclaggio di denaro. Entrambi negano qualsiasi illecito. (ANSA).