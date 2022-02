Squalo bianco uccide un uomo davanti alla spiaggia di Sydney

Un enorme squalo bianco ha aggredito e ucciso un uomo davanti a una spiaggia di Sydney nel primo attacco mortale nella zona da 60 anni a questa parte. Lo riferisce il sito di Abc news.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi, riferendo che la vittima, che nuotava con una muta nera, aveva riportato "lesioni catastrofiche", morendo poco dopo.

Testimoni inorriditi hanno detto di aver visto lo squalo trascinare la vittima sotto la superficie. La polizia ha poi trovato resti umani nell'acqua nelle vicinanze e metà di una muta strappata. Il nuotatore non è stato identificato, ma secondo un testimone oculare si tratta di un uomo.

Un pescatore che si trovava sugli scogli vicini ha descritto il predatore come uno squalo bianco di eccezionali dimensioni.

L'attacco sarebbe avvenuto nelle acque della spiaggia di Little Bay. Poco dopo le 16:30, quattro ambulanze e un elicottero di soccorso si sono precipitati a Buchan Point, sul lato settentrionale della spiaggia, vicino a Malabar.

Il sindaco di Randwick Dylan Parker ha affermato che la comunità è sotto shock. "La costa è il nostro cortile di casa", ha detto. "Little Bay è normalmente un posto calmo e bellissimo, frequentato dalle famiglie".

Il consiglio comunale di Randwick ha chiuso al pubblico per 24 ore le sue spiagge, tra cui Little Bay, Malabar, Maroubra, Coogee, Clovelly e La Perouse.

Le autorità stanno ora monitorando l'area per individuare ed eventualmente catturare lo squalo, che sarebbe quindi trasferito più al largo, e che potrebbero essere più d'uno.