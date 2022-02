Somalia, blitz simultanei di al-Shabaab, due ragazze uccise

(ANSA) - MOGADISCIO, 16 FEB - Gli islamisti di al-Shabaab hanno sferrato in Somalia due attacchi simultanei contro stazioni di polizia nei dintorni della capitale Mogadiscio, uccidendo due ragazze e ferendo oltre dieci persone: lo hanno riferito funzionari della sicurezza.

Uomini pesantemente armati hanno preso d'assalto una stazione di polizia nel distretto di Kaxda, provocando uno scontro a fuoco con le forze di sicurezza. "Terroristi con un veicolo carico di esplosivi hanno attaccato la stazione di polizia nel distretto di Kaxda", ha detto ai giornalisti Abdifatah Adan Hassan, portavoce della polizia, aggiungendo che gli uomini si sono anche impossessati di un veicolo della polizia.

In un secondo attacco, gli islamisti hanno preso di mira il sobborgo di Darussalam, alla periferia di Mogadiscio. "Due ragazze sono morte nell'attacco, mentre altri 16 civili e tre membri delle forze di sicurezza sono stati feriti", ha aggiunto.

Il gruppo jihadista al-Shabaab ha rivendicato entrambi gli attacchi, affermando di avere come propri obiettivi sei località all'interno e vicino alla capitale somala. (ANSA).