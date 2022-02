Israele, 20 mila contagi da Covid in 24 ore, dati in discesa

(ANSAmed) - TEL AVIV, 16 FEB - Continua a calare il numero degli israeliani contagiati dalla variante Omicron del coronavirus: ieri sono stati complessivamente 20.340, pari al 18,73% dei tamponi effettuati. In calo anche il numero dei malati gravi, che nell'ultima settimana sono scesi da circa 1.200 agli attuali 927. Ieri i decessi sono stati 29.

Nell'ultima settimana sono stati 236 e complessivamente 9.651 dall'inizio della pandemia. E' Lo ha reso noto il ministero della Sanità.

La richiesta di vaccinazioni si è intanto pressoché azzerata.

Ieri solo 249 israeliani hanno chiesto la prima dose di vaccino Pfizer, 730 la seconda dose e 875 la terza dose, ossia il 'booster'. In questo contesto spicca la continua richiesta della quarta dose (per chi abbia ricevuto la terza oltre cinque mesi fa) che ieri è stata somministrata a 3.727 persone. (ANSAmed).