Stoltenberg, dall'Azerbaigian più gas all'Europa

(ANSA) - BRUXELLES, 15 FEB - "Bella telefonata con il presidente azero Aliyev. Abbiamo parlato della sicurezza regionale e del rafforzamento militare della Russia in Ucraina e dintorni, comprese le implicazioni sui mercati dell'energia. Ho ringraziato l'Azerbaigian per aver aumentato le forniture di gas e per essere un fornitore affidabile di energia per l'Europa".

Lo ha detto il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg.

(ANSA).