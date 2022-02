Nucleare: Iran, 'a Vienna difficoltà ma non c'è stallo'

"Non c'è una battuta d'arresto nei colloqui attualmente in corso per rilanciare l'accordo sul nucleare ma il negoziato ha raggiunto un punto serio e per questo motivo è in questo momento difficile e complicato". Lo ha affermato il portavoce del ministero degli Esteri di Teheran Saeed Khatibzadeh, secondo quanto riporta l'agenzia Irna, dopo aver sentito al telefono il capo negoziatore per l'Iran Ali Bagheri Kani in questo momento impegnato a Vienna nella trattativa sul nucleare con rappresentanti di Russia, Cina, Francia, Gran Bretagna e Germania.

"Ora i colloqui si concentrano sulle rimanenti questioni chiave e punti sensibili sulle quali gli altri partecipanti dovrebbero prendere decisioni politiche" ha affermato Khatibzadeh, con un implicito riferimento alla richiesta di Teheran di rimuovere le sanzioni imposte dagli Usa quando l'ex presidente Donald Trump decise di ritirare la firma dall'accordo del 2015. Da quando i colloqui sono ripresi il 29 novembre nella capitale austriaca non ci sono ancora stati contatti diretti tra Washington e Teheran ma soltanto uno scambio di messaggi tramite la mediazione dell'Ue.