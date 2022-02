Francia: Macron continua a volare nei sondaggi Eliseo 2022

(ANSA) - PARIGI, 14 FEB - Il presidente francese, Emmanuel Macron, continua a volare nei sondaggi in vista di un secondo mandato all'Eliseo nelle elezioni presidenziali di aprile. Secondo uno studio realizzato dall'istituto Ifop-Fiducial per Paris Match, LCI e Sud Radio l'attuale presidente - che non si è ancora candidato ufficialmente per un secondo mandato presidenziale - raccoglie il 25% delle intenzioni di voto nel primo turno del 10 aprile, davanti alla candidata del Rassemblement National, Marine Pen (17%). Al terzo posto, gomito a gomito, la candidata dei Républicains, Valérie Pécresse e il candidato del movimento di estrema destra 'Reconquete', Eric Zemmour, entrambi al 15%.

Secondo lo stesso sondaggio, Macron viene dato comunque vincente, in qualsiasi configurazione, anche al ballottaggio del 24 aprile. Lo studio rivela una grande stabilità nelle intenzioni di voto. A sinistra, l'unico a superare la soglia del 10% è il candidato della France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon (11%) dinanzi all'ecologista Yannick Jadot (4,5%), Christiane Taubira (3%), il comunista Fabien Roussel (3%,) e la socialista attuale sindaca di Parigi, Anne Hidalgo (2,5%). (ANSA).