Covid: l'Austria dice addio alle mascherine in aula

L'Austria dice addio alle mascherina in aula. Dal 21 febbraio gli alunni non dovranno più indossarle durante le lezioni in classe. Chi si sposta invece all'interno della scuola deve comunque portarla, mentre resta in vigore l'obbligo per gli insegnanti. Inoltre, tornano le manifestazioni scolastiche e la settimana bianca. Lo ha annunciato il ministro all'istruzione Martin Polaschek ai microfoni di Orf. "Serve buonsenso, se l'andamento della pandemia lo permetterà ci saranno ulteriori allentamenti", ha aggiunto il ministro.