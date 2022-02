Afghanistan: liberate quattro attiviste fermate a gennaio

(ANSA) - KABUL, 13 FEB - Quattro attiviste afghane scomparse da settimane sono state rilasciate dalle "autorità di fatto" del Paese. La notizia è stata diffusa dalle Nazioni Unite.

"Dopo un lungo periodo di incertezza sulla loro ubicazione e la loro sicurezza, le quattro attiviste afgane 'scomparse', così come i loro familiari anch'essi 'scomparsi', sono stati tutti rilasciati dalle autorità de facto", ha scritto su Twitter la Missione di assistenza delle Nazioni Unite in Afghanistan.

La notizia della liberazione di Parwana Ibrahimkhel era già stata diffusa ieri. Insieme a Tamana Zaryabi Paryani, Zahra Mohammadi e Mursal Ayar, l'attivista era stata fermata alcuni giorni dopo aver partecipato una manifestazione organizzata per chiedere il rispetto del diritto all'istruzione e al lavoro delle donne in Afghanistan. I leader talebani dell'Afghanistan avevano costantemente negato di averle arrestate. (ANSA).