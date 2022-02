Ucraina: a Kiev manifesti celebrano i soldati 'eroi'

(ANSA) - KIEV, 12 FEB - "Gli eroi sono in mezzo a noi". Lo slogan accompagna le foto dei volti di giovani soldati, ragazzi e ragazze, su grandi manifesti illuminati per le vie di Kiev, mentre cresce la tensione nel timore di un attacco russo: un'iniziativa delle forze armate ucraine tra la propaganda e l'invito ai giovani ad arruolarsi.

Elmetto e giubbotto antiproiettile, occhi azzurri e lunghe trecce scure sulla mimetica, uno dei manifesti presenta "Natalia Borisoviska. 'La Mela' (nome di battaglia). Al fronte dal 2014". "Mentre tu leggi questo testo, lei è all'est per difendere la nostra pace e la nostra possibilità di vivere senza preoccupazioni", si legge ancora nel testo riferendosi alla guerra con i separatisti filorussi del Donbass. (ANSA).